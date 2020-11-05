Развалины усадьбы "Отрада" в Ломоносове продают за 10 млн рублей

В интернете появилось объявление о продаже полуразвалившейся усадьбы Зубовых «Отрада» в Ломоносове. Обозначенная цена - 10 млн рублей, пишет «ПД».

По мнению продавца, здание нужно как можно скорее отремонтировать и разместить там культурный центр, гостиницу, галереию или что-то другое.

Указывается также, что проект реконструкции усадьбы, утвержденный в комитетах по градостроительству и архитектуре, а также по охране памятников Петербурга, у владельца есть.

Главное здание усадьбы построено в 18 веке. Сейчас весь комплекс занимает около 300 кв. метров.