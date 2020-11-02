Новое заседание по делу Соколова пройдет в понедельник

В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым. Следующий судебный процесс назначен на 9 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Сторона защиты 2 ноября закончила предоставлять доказательства. Также суд заслушал показания двух свидетелей, давших положительную характеристику Соколову.

Напомним, 9 ноября прошлого около 5 часов утра историка Соколова достали прохожие из реки Мойки с рюкзаком, где лежали две женские руки и травматический пистолет. Мужчину задержали по подозрению в убийстве его бывшей студентки, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой они встречались несколько лет. Согласно обвинительному заключению, после этой ссоры 8 ноября подсудимый выстрелил в голову Ещенко из обреза в своей квартире, где они проживали вместе.