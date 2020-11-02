Весной будущего года в Петербурге будут ездить 13 новых трамваев

В Петербурге до марта будущего года поставят 13 новых трамваев. Соответствующий тендер выиграла ООО «Тяжпромлизинг», сообщили в пресс-службе ПК ТС.

Большинство из них будут двухсекционными низкопольными моделями "Богатырь". В каждый из них помещается более 130 пассажиров.

"Богатырь М" оснащен USB-розетками, доступом к Wi-Fi, улучшена система климат-контроля. Также предусмотрено место для людей с ограниченными возможностями.

Второй моделью будет "Витязь М" - сходный по характеристикам, но трехсекционный.

В трамваях также есть датчики местоположения ГЛОНАСС/GPS.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", с нового года ожидается подорожание проезда в петербургском транспорте. Так, разовая поездка на метро будет стоить 60 рублей, а на трамвае - 55.