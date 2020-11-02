Скипский впервые появился в эфире после обвинений в домогательствах

Руководство передачи «Что? Где? Когда?» объяснило возвращение в телеэфир знатока Михаила Скипского, обвиненного в домогательствах. В эфире официального Instagram телепроекта гендиректор телекомпании «Игра ТВ» Наталья Стеценко заявила, что у нее нет никаких юридических оснований не допускать его к участию.

По ее словам, нужно жить по закону.

Ее комментарий прозвучал после финальной игры осенней серии «Что? Где? Когда?», в которой принял участие Скипский. Он появился в эфире впервые с появления обвинений в его адрес летом 2020 года.



Несколько бывших учениц Скипского обвинили его в домогательствах, причем, по их словам, он приставал к ним, когда им еще не было 18 лет. В 2016 году на фоне таких же обвинений он уволился из школы в Петербурге.