С онлайн-карт Петербурга пропали автобусы

Пользователи сервиса «Яндекс.Карты» пожаловались на сбой в работе приложения утром во вторник. С онлайн-карт исчезли данные мониторинга передвижения автобусов.

В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» подтвердили утреннюю неполадку. При этом там уточнили, что временный сбой в передаче данных с общественного транспорта произошел по вине мобильного оператора.

Ошибку быстро починили.

Подобная ситуация сложилась и накануне.