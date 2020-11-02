Петербургский суд постановил заблокировать вредные для детей видео

Октябрьский районный суд Петербурга запретил к показу два видео на YouTube. Об этом сообщили в городской объединенной пресс-службе судов.

По заявлению прокуратуры, ролики побуждают несовершеннолетних к распитию алкоголя и участию в массовых драках. При этом видеозапись находится в открытом доступе и не содержит ограничений по возрасту.

Отмечается, что распространение таких видео незаконно.

Иск прокуроров был удовлетворен. Доступ к роликам будет заблокирован.