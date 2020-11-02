Этот октябрь в Петербурге был самым теплым за сто лет

Октябрь 2020 года стал самым теплым за последние сто лет в Санкт-Петербурге. Средняя температура месяца - 9,1 градус, рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что начавшийся ноябрь будет также теплым - выше климатической нормы на три градуса.

Таким же теплым был октябрь 1909 года, средняя температура которого составила +9,2 градуса.

Что касается прогнозов на будущее - ноябрь обещает быть не только теплым, но и достаточно сухим.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", в понедельник в северной столице ожидается усиление ветра, однако сильного похолодания не будет.