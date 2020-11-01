Ургант опубликовал семейные фото с отдыха на Финском заливе

Телеведущий Иван Ургант опубликовал кадры отдыха с семьей на берегу Финского залива. Фото появились в аккаунте шоумена в Instagram.

В подписи к снимкам указывается, что отдых совпал по времени со свадьбой Джесси и Вуди. Для пояснения своей мысли, шоумен попросил посмотреть фото.



По его словам, на торжестве присутствовали только самые близкие. Букет невесты поймала его младшая дочь Лера, которая тут же собралась замуж за трёхлетнего Базза.

Отметим, что Базз Лайтер, Джесси и Вуди - это персонажи известного мультфильма "История игрушек".