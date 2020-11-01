МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра в понедельник

Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с ветреной погоды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Спасатели предупреждают жителей города быть внимательными, так как в понедельник ожидается порывистый ветер, местами до 15 м/с. Во вторник ветер даже усилится.

При этом сильного похолодания ждать не стоит - днем будет до +7 градусов.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", синоптики обещали серьезное похолодание в городе только с середины ноября. Пока сохранится аномально теплая для этого периода времени погода.