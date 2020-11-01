В РФ теперь проще оформить пособие на ребенка

В РФ вступил в силу с 1 ноября упрощенный порядок оформления пособий на детей 3-7 лет из малообеспеченных семей. Распоряжение об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в середине лета.

Больше не нужны содержащие сведения об алиментах документы. Госслужащие будут самостоятельно выяснять данные, используя общие базы и современные технологии.

Пособия выплачиваются с 1 июня 2020 года в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей. Пособие можно оформить в МФЦ или на портале госуслуг.

В среднем по стране выплаты немного превышают 5 тыс. рублей.