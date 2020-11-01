Синоптики рассказали, когда в Петербурге станет холодно, как зимой

Похолодание наступит в Петербурге в середине ноября. Об этом 78.ru заявил главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

С 15-16 ноября погода будет меняться с осенней на зимнюю. Во второй половине месяца температура начнет движение в сторону понижения.



В первой половине месяца отрицательных температур не прогнозируется.

С 1 по 10 ноября температура будет аномально положительной, на семь градусов выше нормы. Первый день ноября будет облачным, осадков не ожидается.



Как писал "Санкт-Петербург.ру", по мнению метеорологов, снег в городе ляжет только к концу ноября, если не позже.