Петербуржцам напомнят, как вести себя в метрополитене

В честь 65-летнего юбилея петербургского метрополитена в вагонах и вестибюлях начали расклеивать плакаты с «неписаными правилами» этикета. Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», поводом для сюжетов стали жалобы жителей северной столицы.

В частности, с плакатов звучат призывы сохранять чистоту. Также просят не держать двери готового отправиться поезда - для себя или для других пассажиров, которые легко могут уехать на следующем составе через пару минут.

Кроме того, пассажиров просят заботливо придерживать стеклянные двери на входе в подземку.

Отмечается, что плакаты нацелены на то, чтобы сделать передвижения в метро комфортнее и безопаснее.

Авторами изображений выступили иллюстраторы Светлана Кузнецова и Илья Тихомиров. Всего они придумали 12 сюжетов, которые позже будут размещены для скачивания в группе метрополитена "ВКонтакте".

Как писал "Санкт-Петербург.ру", Тихомиров в сентябре и октябре выпустил две серии работ с гербами районов северной столицы и шуточными девизами.