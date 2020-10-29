Суд продлил срок ареста Марине Кохал - вдове рэпера Картрайта

Суд продлил меру пресечения Марине Кохал, обвиняемой в убийстве супруга-музыканта Константина Юшко. Она останется под арестом до 30 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.



В материалах дела пока нет результатов судебно-медицинской экспертизы. Жалобу об этих бумагах подавал адвокат Кохал.

Ранее защитники просили перевести Кохал под домашний арест.

"КП" сообщает, что ребенка Марины и Александра, который раньше жил с бабушкой, сегодня передали в детский дом.