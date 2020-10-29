Проезд в метрополитене Санкт-Петербурга будет стоить 60 рублей

С января 2021 года в Санкт-Петербурге поднимут цены на проезд в общественном транспорте. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в комитете по тарифам северной столицы.

Проезд подорожает на 5 рублей уже с 1 января. Так, разовая поездка в метрополитене по жетону составит 60 рублей. Наземный транспорт будет стоить 55 рублей.

При этом проезд по карте "Подорожник" увеличится на 1-2 рубля, указал источник.

Напомним, 1 января 2020 года цены на проезд увеличились на 10 рублей.

А в октябре петербуржцы заметили, что в маршрутках перевозчика «Третий парк» цена проезда выросла сразу на 6 рублей, однако при этом не превысив установленной городом тариф в 50 рублей.