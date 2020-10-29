Петербуржцам пообещали аномальное тепло

В начале октября в Санкт-Петербурге ожидается аномальное тепло. Об этом рассказал "Невским новостям" главный синоптик северной столицы Александр Колесов.

Как минимум в первую декаду месяца в Петербурге будет сохраняться плюсовая температура.

По словам Колесова, будет немного прохладнее, чем сейчас - температура опустится примерно до +7, однако будет держаться выше нормы около десяти дней. Даже ночью температура не будет опускаться ниже нуля.



Дожди закончатся, так как придет антициклон. Снег синоптик также не ожидает.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", снег в северной столице будет ближе к концу ноября.