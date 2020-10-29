В Петербурге провели акцию против рекламы наркотиков

Во всех районах северной столицы закрасили рекламу продажи накотиков на тротуарах и фасадах зданий. Волонтеры акции "Синяя птица" городского центра «КОНТАКТ» выбрали птицу как символ, сообщили в Смольном.

Глава города Александр Беглов поблагодарил участников акции. Он указал, что бороться с наркотиками надо любыми способами.

Акции проводятся с апреля 2019 года. Всего их прошло одиннадцать.