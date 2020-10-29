Проект строительства новой ветки метрополитена обсудят онлайн

В Санкт-Петербурге начинаются общественные обсуждения проекта планировки территории для размещения участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал — 2». Об этом сообщает пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре.

Общая протяженность участка - более 14 км. Три из шести станций будут пересадочными.

Обсуждения продлятся с 29 октября по 21 декабря.

На странице комитета можно узнать подробности проектов.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", до 2022 года будут проектировать ветку метро до «Пулково».