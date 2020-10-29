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В Петербурге состоится панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем

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© Фото: pixabay.com

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Мероприятия пройдут в Троице-Измайловском соборе, на Серафимовском кладбище и Румболовской горе.

В Петербурге 31 октября пройдет панихида по погибшим в результате теракта на борту самолета над Синайским полуостровом. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

Во всех храмах городской епархии проведут панихиды об упокоении. В полдень раздастся заупокойный колокольный звон.

В Троице-Измайловском соборе панихида начнется в 7:14 утра (точное время крушения).

1 ноября впервые богослужение пройдет в строящемся соборе, который возводится на средства меценатов в память о погибших.

Прихожан призывают надевать маски и соблюдать дистанцию во время мероприятия.

Напомним, теракт был совершен 31 октября 2015 года на борту самолета "Когалымавиа", погибли 224 человека.

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