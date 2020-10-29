В Санкт-Петербурге завершены испытания теплосетей

Тепловые сети Санкт-Петербурга проверили на максимальную мощность и температуру. Работы завершили в кратчайшие сроки, рассказали в Смольном.

Плановые весенние испытания в этом году были перенесены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Горячую воду не отключали, так как граждане находились на самоизоляции.

В октябре почти 900 км тепловых сетей в 12 районах города прошли испытания. По результатам работ были заменены около 40 метров испорченных труб.

Отопление и горячую воду в жилых домах отключали не дольше, чем на сутки.