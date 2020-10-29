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Международный арктический форум проведут в следующем году

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© Фото: pixabay.com

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Петербургские власти создали рабочую группу, которая будет заниматься организацией проведения VI Международного арктического форума.

В Петербурге второй раз проведут форум "Арктика - территория диалога". Уже создана рабочая группа по подготовке к мероприятию, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам губернатора Александра Беглова, у Петербурга есть большой опыт и необходимая развитая инфраструктурая для проведения мероприятий подобного уровня и масштаба.

Город традиционно взаимодействует с арктическими регионами в различных сферах: промышленность, строительство, ТЭК, культура, образование, наука.

В 2019 году в форуме приняли участие свыше 3,6 тыс. представителей различных областей и сфер. В рамках мероприятия были заключены соглашения на миллиарды рублей.

В этом году ряд мероприятий в северной столице были отменены из-за пандемии коронавируса, сообщал ранее "Санкт-Петербург.ру".

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