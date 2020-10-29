СМИ: У семьи патриарха Кирилла нашли роскошную недвижимость

Семья патриарха Московского и всея Руси Кирилла владеет значительным объемом недвижимости общей стоимостью около 225 млн руб. Об этом пишет «Знак» по ссылкой на расследование «Проекта».

Журналисты выяснили, что три квартиры принадлежат лично главе РПЦ. Две из них в Москве (70 млн руб. и 12 млн руб.), а одна - в Петербурге (около 9 млн руб.).

По данным «Проекта», троюродной сестре патриарха Елене Холодовой принадлежат квартира в Москве стоимостью 22 млн руб. и квартира в северной столице стоимостью 10 млн.

Еще одной троюродной сестре патриарха Лидии Леоновой принадлежат еще две квартиры в Москве и Петербурге оценочной стоимостью 47 и 42 млн рублей соответственно. Также на нее записан дом стоимостью 10 млн в подмосковном поселке.