Суд решил не заключать под стражу подозреваемого в краже из дома депутата Петрова более 20 млн рублей

Петербургский суд отказал следователю в заключении под стражу Анатолия Михальцова, подозреваемого в краже из коттеджа убитого бизнесмена и депутата муниципального образования Выборгского района Ленобласти Александра Петрова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Михальцов с другими лицами, которые пока не установлены, в начале октября пробрались в дом Петрова в поселке Великое и украли неназванные вещи на сумму около 20,3 млн рублей. Михальцов был задержан 27 октября.

Суд пока не нашел в материалах дела доказательств причастности мужчины к преступлению.

Напомним, депутата и бизнесмена Александра Петрова убили 24 октября на его участке под Выборгом. СКР возбудил уголовное дело, убийство квалифицировано как заказное.