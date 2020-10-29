В Петербурге будет немного дождливо

В Петербурге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, большой циклон, центр которого над Баренцевым морем, южной периферией затрагивает северную столицу, принося массы влажного и очень теплого атлантического воздуха. Температура днем прогреется до +12, что намного выше климатической нормы.



Во второй половине дня ожидаются небольшие дожди.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы - 758 мм ртутного столба.

А вот к выходным ожидается значительное похолодание - до +1.