Соколов рассказал суду о возможных изменах Ещенко

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, сообщил суду, что его возлюбленная Анастасия Ещенко могла ему изменять. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По его словам, измены происходили во время поездок девушки в Москву.

Также сегодня на заседании выступили товарищи подсудимого Александр Сахневич и Сергей Уланович (со стороны защиты). Их показания касались отношений между Соколовым и Ещенко, а также травли со стороны Евгения Понасенкова. На электронный адрес Соколова поступали угрозы с требованием отозвать из гражданского суда иск о плагиате.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что историк признал вину.

Убийство Ещенко произошло в ноябре прошлого года. Соколов в ходе бытового конфликта с девушкой убил ее, а останки сбросил в Мойку.