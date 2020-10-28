У петербуржцев сильно вырос спрос на детсады на фоне пандемии

Спрос на детские сады в третьем квартале 2020 года вырос на 73% по сравнению со вторым квартало. К такому выводу пришли аналитики «Авито Услуг».

Отмечается, что предложение не успевает за спросом.

Для детей постарше стали нанимать репетиторов и тренеров для физической активности, в этой сфере спрос вырос на 10%, а за год рост составил 45%. Кроме того, за год в Петербурге на 14% вырос спрос на услуги репетиторов по музыке.

Нянь стали искать на 88% больше.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", власти города в осенние каникулы, которые продлятся до 8 ноября, решили не закрывать кружки и секции, чтобы дети имели возможность заниматься. За такое решение проголосовали примерно 60% петербуржцев.