Телеканал "Санкт-Петербург" лишился гендиректора

Гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Борис Петров ушел с должности. Его заменит Сергей Сыров, замгендиректора по экономике и финансам, пишет "Петербргский дневник".

Это замещение будет временным и Сыров не будет вносить изменений в редакционную политику.

Как сообщают петербургские СМИ, 73-летний Петров покинул пост по собственному желанию в связи с истечением контракта.

Петров останется в совете директоров компании, он проработал гендиректором четыре года.