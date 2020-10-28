Власти Петербурга убедились, что малышей от суррогатных матерей содержат хорошо

В Петербурге проверили квартиры, где содержатся младенцы, рожденные суррогатными матерями и не имеющие возможность воссоединиться с биологическими родителями - гражданами иностранных государств - из-за пандемии. Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной, дети обеспечены всем необходимым.

Малыши живут с семьями суррогатных матерей или нянями в отдельных квартирах (своих или арендованных агентствами). Няни находятся на связи с будущими родителями, переписываются, созваниваются, отправляют видео и фото.

Специалисты аппарата детского омбудсмена проверили обеспеченность всем нужным более 20 малышей.

Всего в Санкт-Петербурге ждут встречи с генетическими родителями 92 младенца. Родителям уже передали 27 детей, но они пока не могут покинуть территорию России из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в Петербурге и Ленобласти скончались два младенца, рожденные суррогатными мамами. Несколько малышей попали в больницы.