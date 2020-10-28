Россиян в начале ноября ждет короткая рабочая неделя

В начале ноября в России будет короткая рабочая неделя. Об этом напомнили в Роструде.

В среду, 4 ноября, будет выходной. Остальные дни недели - понедельник, вторник, четверг и пятница - останутся рабочими. 3 ноября, вероятно, во многих организациях будет сокращенным рабочим днем.

Следующий короткий рабочий день будет уже только перед Новым годом. 31 декабря выпадает на четверг и будет сокращено.

С 1 января по 10 января россиян ждут каникулы.

В северной столице, как писал "Санкт-Петербург.ру", возможно, отменят новогодние мероприятия из-за пандемии коронавируса.