СМИ узнали о планах следствия ходатайствовать об аресте бизнесмена Израйлита

Следствие планирует направить в петербургский суд ходатайство об аресте совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита. Об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах.

С марта Израйлит находится под домашним арестом.



В марте этого года судья Анжелика Морозова отказала следствию в продлении срока содержания в СИЗО и смягчила меру пресечения Израйлиту, сменив ее на домашний арест.



Напомним, Израйлит был задержан около четырех лет назад сотрудниками ФСБ по делу о хищении средств на порт Усть-Луга и все это время (до весны этого года) находился в СИЗО. По версии следствия, сумма хищений составляет более 310 млн рублей.