В Петербурге незначительно потеплеет

В Петербурге в воскресенье первую половину дня будет дождливо, однако позже выйдет солнце. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что утром над Петербургом окажется малоактивный атмосферный фронт, который принесет с собой плотные облака. А к обеду будет усиливаться гребень антициклона с юго-запада, который прогонит облака и покажет петербуржцам солнце.

Воздух прогреется местами до +8 градусов.

Также ожидается повышение атмосферного давления.