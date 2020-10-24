Водительские права в РФ могут сделать идентификатором личности

Для подтверждения личности при банковских операциях в качестве дополнительного документа можно будет использовать водительские права. Как пишет РГ", такое изменение в закон предложило Минэкономразвития.

Идентификация банковских клиентов в России стала обязательной около 20 лет назад. Основная задача - предотвратить нелегальные переводы.

По новому законопроекту, банки, операторы и другие организации, использующие идентификацию, смогут самостоятельно обновлять информацию о клиентах прямо с портала госуслуг. Обновление будут проводить только с согласия клиента.

Совсем без идентификации можно будет оплатить ОСАГО или КАСКО, если сумма составит до 40 тыс. рублей (раньше - 15 тыс. рублей).