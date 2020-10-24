В России подорожала икра

Оптовые и розничные цены на красную икру взлетели почти на треть из-за скудного улова лососевых на Камчатке. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.

По ее словам, в этом году низкий вылов не предсказали, хотя последние 10 лет прогнозирование было достаточно точным.

Заготовки составляют 180 тыс. тонн тихоокеанского лосося из планируемых 240 тыс.. Улов горбуши также был значительно ниже, чем ожидалось.

Замороженная икра (ястык) выросла в цене на 70%.

Также повышение цен связывают с борьбой с компаниями из «серой зоны», в которой они использовали единый сельскохозяйственный налог.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", эксперты ожидают также роста цен на мясо, молоко и макароны в конце 2020 года.