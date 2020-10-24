В Сосновке поставили сотни новых фонарей

В парке Сосновка завершены работы по установлению светодиодных светильников и прожекторов. В рамках второго этапа реконструкции установили 575 осветительных приборов, сообщили в Смольном.

В частности, теперь светлыми по вечерам будут аллеи, футбольное поле и эстрада.

Воздушные линии проводов заменили 24 км кабеля, что убережет ЛЭП от повреждения упавшими деревьями.

Реконструкция парка будет завершена в следующем году.

Как отмечает "ГазетаСПб", Сосновка славится различными преступлениями. Так, в сентябре там нашли труп мужчины. Также сообщалось о нападениях и изнасилованиях.