Россиянам пообещали подорожание продуктов к Новому году

В РФ к концу года могут подорожать сразу несколько видов продовольственных товаров. В частности, речь идет о макаронах, мясе и молоке, рассказал "Вечерней Москве" директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Он пояснил, что макароны зависят от рыночной стоимости пшеницы, которая обновила многолетний максимум.

Также есть вероятность повышения цен на фураж (корм для скота). В связи с этим животноводы могут прийти к необходимости повышать стоимость конечного продукта - мяса и молока.

Кроме того, цены могут вырасти на рыбу, указал основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько. Этому могут способствовать рост цен на топливо и ужесточение законов.