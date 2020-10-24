Температура в Петербурге в субботу будет ниже нормы

В Петербурге сегодня ожидается прохладная погода - температура будет ниже нормы из-за промежуточного гребня антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, будет облачно, однако почти без осадков, лишь ближе к вечеру кое-где пройдут слабые дожди.

Температура будет около +7 градусов, что на пару градусов ниже нормы.

В Петербурге ожидают небольшое потепление в ближайшие дни.