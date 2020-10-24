Здание билетных касс на канале Грибоедова выставлено на продажу

Здание РЖД на канале Грибоедова, 24, выставлено на торги, начальная стоимость - 853 млн рублей. Об этом сообщили в Российском аукционном доме.
Торги пройдут 4 декабря. Продает пятиэтажное здание АО «Федеральная пассажирская компания» (дочка РЖД). На продажу выставлено помещение билетных касс, которое было построено в 1884 году.
Компания не использует строение.
По мнению аналитиков рынка недвижимости, площадь займут апартаменты, отель или офисный центр.
Здание в стиле эклектика было возведено в конце 19 века.