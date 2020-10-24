Автомобилисты не заметили ограничений на Рубинштейна

С вечера пятницы, 23 октября, на улице Рубинштейна начали действовать новые правила проезда. Теперь с 22 часов до 8 утра в выходные и праздничные дни движение машин запрещено.

Между тем, очевидцы сообщили, что автомобилисты минувшей ночью игнорировали нововведения и свободно проезжали по улице, пишет "Мойка78".

Власти рассматривали вариант перекрывать улицу на все выходные, включая дневное время. Однако так как самое большое скопление людей - вечером, было в итоге решено ограничить проезд для позднего времени суток.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", вскоре на Рубинштейна и ночью будет не так уж людно - с 26 октября вступает временный запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов после 23 ч. Мера связана с ростом заболеваемости коронавирусом в городе.