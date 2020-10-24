В Петербурге столкнулись с нехваткой рабочих рук из-за отъезда мигрантов

Огромный дефицит рабочей силы возник в Петербурге из-за оттока мигрантов в период пандемии коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, сообщил председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

По его словам, спрос на персонал с невысокой квалификацией осенью - просто колоссальный. Однако жители других регионов РФ покинули северную столицу, а рук оставшихся трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья не хватает, отметил Чернейко. Последние уехали лишь частично, так как границы между странами остаются закрытыми.

За время пандемии на учет в качестве безработных встало более 100 тыс. человек, из них две трети не работали длительное время до 1 марта, рассказал чиновник.

Как пишет "Ъ", на фоне осеннего роста заболеваемости COVID-19 и оттока мигрантов у российских служб доставки начались проблемы - не хватает курьеров, растет число жалоб от клиентов на задержки в доставке или и вовсе потерянные заказы.