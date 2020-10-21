Знакомый историка Соколова дал показания

На суде по делу Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, выступил коллега историка гендиректор ГК «Сардис» Степан Рощупкин. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По словам свидетеля, в начале прошлого года он в ходе беседы с Соколовым и Анастасией Ещенко упомянул имя дочери историка. При упоминании этого имени Ещенко выказывала неоднозначную реакцию, отметил Рощупкин. Далее он рассказал, что Соколов просил не упоминать коллегу имя своей дочки при аспирантке, с которой историк тогда состоял в отношениях.

Рощупкин также сообщил, что встретив пару в Италии, наблюдал преданное и восхищенное отношение Ещенко к Соколову. Девушку гендиректор "Сардиса" знал плохо, однако она производила впечатление спокойного, скромного человека.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что Соколов признал вину в инкриминируемых преступлениях, но не собирается отвечать за «проступки».

Убийство Ещенко произошло 8 ноября 2019 года. Соколов в ходе бытового конфликта с девушкой убил ее. Труп девушки историк некоторое время держал в квартире, а потом расчленил его и сбросил останки в Мойку.