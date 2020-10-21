Жительница Петербурга получила штраф за акцию в поддержку Белоруссии

Суд оштрафовал петербурженку, участвовавшую в пикете в поддержку народа Белоруссии, во время которой она подожгла файер. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Пикет прошел в конце августа на набережной канала Грибоедова. В нем участвовали три человека, включая девушку, представшую перед судом. Она держала баннер в виде флага республики Беларусь и жгла файер с дымом белого цвета.

В суде она пояснила, что все предметы ей выдали знакомые, хотя она не планировала участвовать в пикете. Акция длилась около трех минут. Ее планировали заснять и выложить в сеть.

Девушку задержали в начале сентября. Сотрудники полиции пришли к ней домой и забрали в отдел полиции.

В суде она не признала вину.

Ей назначен штраф в 10 тыс. руб

В Петербурге еще с весны действует запрет на проведение массовых акций в связи с эпидемической ситуацией.