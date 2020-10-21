Метро Петербурга получило предупреждение за нелегальные медосмотры

Петербургский метрополитен привлекли к ответственности за медосмотры без лицензии в депо Шушары. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов северной столицы.

Осмотры проводили медработники почти год - проверяли состояние водителей перед рейсами, рабочих перед сменами.

Пушкинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ГУП «Петербургский метрополитен» за осуществление медицинской деятельности без лицензии в депо Шушары.



В суде представитель метро признал вину, обратив внимание на противоречия в законодательстве.

Суд вынес метрополитену предупреждение.