В ЗакСе снова просят Беглова остановить строительство ЖК на Карповке

Фракция "Единая Россия" в петербургском ЗакСе подготовила второй за месяц запрос к губернатору Александру Беглову по поводу планирующегося строительства элитного жилого комплекса Meltzer Hall на набережной реки Карповки в Петроградском районе.

Как пишет ЗакС.ру, Беглов ответил депутатам на предыдущий запрос, однако они остались недовольны ответом, учитывающим мнение застройщика. Строительство, по мнению фракции, грозит разрушением трем историческим зданиям, а также может навредить метрополитену. Все эти аспекты нужно проверить, считают депутаты.

Между тем, гендиректор компании-застройщика сообщил изданию, что сам выступает за сохранение исторических памятников и в рамках проекта планирует реконструкцию объектов на Карповке.

Строительство еще не стартовало, пока ведутся подготовительные работы. Планируется возведение 26-метрового здания с подземной парковкой.