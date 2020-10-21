Петербуржцев ждут испытания "Теплосети"

В жилых домах Адмиралтейского, Кировского и Центрального районов в среду пройдут испытания на максимальную температуру. Об этом сообщили в пресс-службе "Теплосети".

На время диагностики подача горячей воды будет прекращена. На отопление маневры не повлияют.

Конкретные улицы и дома, которые будут затронуты испытаниями, перечислены на сайте "Теплосети".

Отмечается, что в случае прорыва трубы при тестах, ни в коем случае нельзя приближаться к потоку воды, так как из труб будет литься почти кипяток.