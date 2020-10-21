Главный магазин H&M на Невском закрывается

Магазин сети H&M шведской компании Hennes&Mauritz решил съехать из дома 80 на Невском проспекте. Причины закрытия пока неизвестны, однако точка уже удалена со всех самых популярных онлайн-карт, а на дверях появилось объявление о закрытии.

Как пишет "ПД", возможной причиной закрытия может быть слишком высокая арендная плата. Кроме того, у бренда много точек в торговых центрах. По мнению аналитиков, это могло быть просто перераспределение торговых площадей.



Главный магазин открылся летом 2010 года. Раньше в доме на Невском находился кинотеатр «Паризиана».