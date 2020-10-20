Мосты в Петербурге последний раз разведут в конце ноября

Сезон навигационного периода для регулярной разводки мостов по Неве будет завершен 30 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Мостотрест", обслуживающей петербургские мосты.

Большие мосты последний раз в этом году разведут 30 ноября - согласно графику следования караванов.

Далее мосты будут разводиться только по специальному заявлению и только ночью.

На малых реках Петербурга мосты перестанут разводить еще раньше - примерно в середине ноября.

Традиционный период навигации длится с апреля по ноябрь. В декабре начинается подготовка мостов к зиме.