Петербурженка задолжала миллион алиментов на четверых из девяти своих детей

Петербурженка должна выплатить около миллиона долгов по алиментам на своих детей.

Как пишут "Невские новости", женщина проживает на Васильевском острове. Всего у нее девять детей, пятеро из них - совершеннолетние.

13 лет назад женщину лишили родительских прав из-за асоциального образа жизни. При этом ее обязали выплачивать алименты четверым несовершеннолетним. Все дети находились в детдоме.

За невыплату алиментов гражданку привлекали к общественным работам (более 200 часов), которые она не выполнила. Выплачивать деньги она также не собиралась.

Теперь женщине грозит до года тюрьмы.