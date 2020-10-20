Эксперты посчитали среднюю зарплату петербургских врачей

Средняя заработная плата врачей в Санкт-Петербурге, по данным на 1 сентября текущего года, составила 121,9 тыс. руб. Об этом, как пишет "Город+", заявил директор Территориального фонда ОМС Александр Кужель.

Самые крупные зарплаты - у медиков в больнице им. Боткина. Их заработки за месяц превышают 192 тыс. руб. В Покровке - более 182 тыс. Медработники больницы Св. Георгия получают около 179 тыс. руб., больницы №20 — 175 тыс., Госпиталя для ветеранов войн — 172,9 тыс. рублей.

При этом медперсонал среднего звена получает в районе 70 тыс. рублей в месяц, а младший - около 60 тыс.

Отметим, сегодня Александр Беглов подписал постановление о продлении "ковидных" выплат медикам до 31 октября.