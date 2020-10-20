Метеорологи рассказали, когда в Петербурге уляжется снег

В ближайшее время снег, если и будет идти, то быстро растает. Об этом рассказал "Невским новостям" главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

По его прогнозу, петербуржцев ожидает теплая погода, поэтому в октябре стабильного снега не будет.

Колесов сообщил, что, согласно долгосрочному прогнозу, холода ожидаются только во второй половине ноября. Возможно, в этот момент и установится прочный снежный покров. Начало ноября тоже обещают теплым.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", накануне в городе прошел первый снег. Петербуржцы успели запечатлеть природное явление на фото и видео, после чего осадки быстро растаяли.