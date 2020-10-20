Очень старый трамвайный парк на Выборгской стороне решили снести

В Петербурге идет снос корпуса Выборгского парка конно-железных дорог в Нейшлотском переулке, 17. Это историческое здание, однако градозащитникам не удалось его защитить в суде, так как в реестре дата возведения построек депо была в начале 70-х, пишет "Канонер".

Депо Выборгского парка общества конно-железных дорог было построено в конце XIX века. Корпуса сохранились до наших дней, будучи лишь немного перестроены.

Отмечается, что будущие застройщики ("ЮИТ", готовая возвести на месте жилые дома) начали сносить старые здания еще до решения суда по ним.

Градозащитники вызвали полицию на место работ. Разрешения на снос у застройщика не оказалось. Ведется проверка.