Более чем из десяти помещений в Петербурге выселили незаконные кафе и хостелы

Из одиннадцати объектов нежилого фонда Петербурга выселили магазин, центр бытовых услуг, кафе, хостел, салоны красоты и тату-салон. Об этом сообщили в комитете по контролю за имуществом.

Законность выселения была соблюдена - всех незаконно ведших бизнес предупредили заранее, чтобы помещения были освобождены добровольно. Однако владельцы не стали вывозить оборудование и мебель, либо вывезли частично, отметили в Смольном, добавив, что долги бизнесменов перед городом составили около 5 млн рублей.

В частности, выселению подверглись сервис на Удельном проспекте, салоны красоты на К.Заслонова и ул.Марата. Также на Пушкинской улице закрыли тату-салон, а на ул. Красной Звезды в Пушкине - кафе.

Выселенный хостел находился на Малой Садовой улице.

Помещения вернулись в распоряжение города.